Il 39 inglese ritenuto responsabile di spaccio a San Teodoro.

A San Teodoro, un turista inglese di 39 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, 29 grammi di ecstasy, 14 grammi di cocaina e 7 grammi di Mdma, tutto suddiviso in dosi, oltre a un bilancino di precisione.

E’ stato tratto in arresto, a seguito di un controllo, dai carabinieri di Siniscola.

