L’Avis scende a rete, raccolta di sangue all’Olbia Challenger

L’Avis all’Olbia Challenger

L’Avis scende in campo all’Olbia Challenger, una giornata per la raccolta di sangue durante il torneo Atp di tennis.

“L’Olbia Challenger esce dai confini del rettangolo da gioco. Lo fa per una causa nobile pronta a richiamare la solidarietà dei tanti cittadini che vorranno dare il loro contributo. Domani giovedì 17 ottobre, infatti, al Tennis club Terranova si terrà una campagna speciale di donazione di sangue, in collaborazione con la sezione Avis di Olbia e con Mater Olbia Hospital, Health partner dell’edizione dell’Olbia Challenger”.

“Un gesto importante che può fare tanto: l’autoemoteca aprirà le porte dalle ore 8 alle ore 12 al Parco Fausto Noce (ingresso lato via Galvani) a due passi dal circolo tennistico sede del torneo internazionale del circuito Atp. Le qualificazioni sono iniziate il 13 ottobre e ora si passa alle fasi finali in scena fino a domenica 20 ottobre. Per tutti i donatori è previsto un biglietto omaggio per assistere alle partite in programma nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. L’invito è esteso alla stampa, all’iniziativa parteciperanno il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco, l’amministratore delegato del Mater Olbia Hospital, Marcello Giannico, e Gavino Murrighile, presidente di Avis Olbia”.

