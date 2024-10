Asl Gallura, accordo raggiunto con i sindacati: novità per i dipendenti

Conclusa la trattativa tra Asl Gallura e sindacati.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura comunica che nella giornata di ieri si è conclusa la trattativa con le rappresentanze sindacali del comparto. Il confronto, condotto attraverso un dialogo approfondito e costruttivo, ha portato alla definizione condivisa di nuove regole relative alle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale.

L’ipotesi di accordo raggiunta sarà ora trasmessa al Collegio Sindacale per le necessarie verifiche. ”Ringraziamo le Rsu e tutte le organizzazioni sindacali per la collaborazione e l’impegno dimostrato in questo percorso condiviso”, sottolinea la Direzione Aziendale.

Diverse le misure individuate che introducono novità per i dipendenti che lavorano nell’Asl Gallura. Tra le principali troviamo le premialità legate alla performance: sono state previste nuove regole e l’azienda ha assunto l’impegno di distribuire la premialità per l’anno 2023 nel cedolino di novembre 2024. Definiti i requisiti per l’attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP): i nuovi criteri consentiranno ai dipendenti meritevoli di poter accedere con equità al riconoscimento. Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse per i DEP è stato concordato lo spostamento di risorse economiche per assicurare l’erogazione dei DEP sia per l’anno 2024 che per il 2025.

Previsti anche aumenti delle indennità: è stato stabilito un incremento delle indennità notturna, di pronta disponibilità e di Pronto Soccorso per riconoscere l’impegno profuso dagli operatori sanitari. Novità anche per l’elevazione dei tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne: saranno riconosciuti 5 minuti per la vestizione, 5 per la svestizione e 10 per il passaggio di consegne. L’accordo prevede, poi, l’introduzione di una nuova disciplina del diritto allo studio, con regole per favorire l’accesso dei dipendenti a percorsi formativi. Introdotto, infine, il congedo parentale a ore, al fine di garantire ai dipendenti una maggiore conciliazione vita-lavoro.

