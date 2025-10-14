Avis, ASL Gallura e Mater Olbia insieme contro il tumore al seno: il progetto

Il progetto di Avis Olbia con Asl Gallura e Mater.

È stato presentato oggi “Percorsi di Rinascita – Vite in Movimento”, l’importante programma di iniziative nato dalla sinergia tra Avis Olbia, ASL Gallura e Mater Olbia Hospital. Il progetto mira a promuovere il benessere globale e l’inclusione delle donne con diagnosi attuale o pregressa di tumore al seno. Attraverso un mix di sport, natura e sostegno psicologico, l’iniziativa intende favorire un percorso condiviso di salute e rinascita, estendendo il coinvolgimento a familiari, amici e operatori sanitari.

Il progetto nasce dalla sinergia tra AVISOlbia, ASL Gallura e Mater Olbia Hospital, che rinnovano così la loro collaborazione per realizzare azioni concrete a supporto dei pazienti e della comunità. Il primo appuntamento sarà la partecipazione alla Regata dei Legionari, in programma il 25 e 26 ottobre nelle acque del Golfo di Cugnana. “Grazie alla grande generosità di Boomerang srl e del suo amministratore Angelo Usai che ha messo a disposizione 7 catamarani, le pazienti del dr. Natale Tedde, direttore della U.O. di Oncologia medica del Giovanni Paolo II e della dott.ssa Antonella Delogu, coordinatrice infermieristica della stessa U.O., nonché le pazienti della U.O di Oncologia medica del Mater Olbia Hospital, diretto dalla dr.ssa Antonella Lai, potranno partecipare alla regata accompagnate da amici e familiari, vivendo un’esperienza collettiva sul mare e di rinascita condivisa. Ad oggi abbiamo a disposizione fini a 70 posti, che potranno essere implementati” afferma Gavino Murrighile, presidente di AVISOlbia e promotore del progetto.

La mezza maratona di maggio.

Il progetto proseguirà con la partecipazione di pazienti e personale sanitario alla preparazione atletica per la Mezza Maratona di Olbia, prevista per il mese di maggio 2026. L’iniziativa, sostenuta dalla P.A.O(podistica amatori Olbia) presieduta da Sandra Deiana, non sarà vissuta come una competizione, ma come un percorso di crescita personale e di gruppo, volto a promuovere l’attività fisica come strumento di benessere, determinazione e inclusione.

Una fase cruciale del progetto, prevista per la primavera del 2026, si concentrerà sulla promozione del benessere psico-sociale e sul miglioramento della qualità di vita di pazienti, familiari e operatori sanitari. L’iniziativa proporrà attività esperienziali uniche, inserite in contesti naturali, estendendo così il concetto di cura e benessere oltre l’ambiente ospedaliero. Questi momenti di coesione sono volti al recupero non solo fisico, ma anche emotivo e sociale. Il progetto sarà guidato dalla Dott.ssa Paola Bazzu, psicoterapeuta e psiconcologa del Mater Olbia Hospital, e dalla Dott.ssa Maria Satta, psicologa e psicoterapeuta dell’U.O. di Oncologia medica del Giovanni Paolo II.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Murrighile – è costruire una rete stabile tra sanità, volontariato e comunità, perché il percorso di cura non si esaurisce negli ospedali, ma continua nella vita quotidiana, nelle relazioni e nel sostegno reciproco. Vogliamo che ogni esperienza diventi un passo concreto verso la rinascita. Per noi di AvisOlbia è centrale la condivisione progettuale con la Asl Gallura e con il Mater Olbia, ed ogni nostra iniziativa non potrà che essere fatta in sinergia con questi due grandi realtà che quando collaborano riescono ad esprimere livelli di eccellenza”.

“Percorsi di Rinascita – Vite in Movimento” è un progetto ambizioso che punta a fare rete, valorizzando la collaborazione tra sanità, mondo del volontariato e comunità, per trasformare il percorso di cura in un cammino condiviso di benessere e inclusione. Il progetto annovera la partecipazione dell’artista Mara Damiani, che ha firmato il logo, e di Maria Giovanna Cherchi, la voce sarda per antonomasia, che sarà la madrina di tutta la catena progettuale, garantendo un tocco di eleganza e identità.

