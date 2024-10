L’Avis premia i super donatori di Olbia: Pupa 121 volte e Paolo 153

Premiati a Cagliari super donatori Avis di Olbia Pupa e Paolo

A Cagliari si è svolta la premiazione dei donatori più prolifici della Sardegna: due riconoscimenti all’Avis di Olbia. La premiazione è avvenuta nella sede dell’Avis Sardegna, alla presenza del presidente regionale Vincenzo Dore.

“L’Avis Olbia, rappresentata dal suo presidente onorario, comandante Agostino Chiaffitella e da Ciro Punzo, ha onorato l’evento riscuotendo il premio grazie a due donatori straordinari: Pupa Mura e Paolo Deiana, con le rispettive 121 donazioni l’una e 153 l’altro. Detta così potrebbero sembrare algidi numeri, ci piace pensare, invece, che 274 persone devono la vita a queste sole due persone. Se altri seguissero il loro esempio, riusciremmo a raggiungere la tanto agognata e civile battaglia per l’autosufficienza ematica, senza dover ricorrere all’aiuto delle regioni del Nord. A Paolo e Pupa vada tutta la nostra stima e la gratitudine di tutta la comunità olbiese, per l’amore che mettono in campo con regolarità commuovente”.

