La Giornata del Romanico a Olbia, un tuffo nel Medioevo

Successo a Olbia per la giornata del Romanico

La città di Olbia ha ospitato oggi la “Giornata del Romanico“, un evento che ha offerto ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico e artistico della città. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura di Olbia, ha rappresentato un’occasione preziosa per esplorare e apprezzare un pezzo fondamentale dell’identità culturale olbiese. Il cuore dell’evento è stato Rappresentato dalla rievocazione in costume del matrimonio tra Elena de Lacon e il pisano Lamberto Visconti. Elena de Lacon, divenuta Elena di Gallura, viveva a Civita, l’attuale Olbia, e si sposò otto secoli fa proprio nella chiesa di San Simplicio. In quell’occasione Elena cedette al marito il governo del giudicato, determinando lo storico passaggio della Gallura ai pisani.

La giornata è stata caratterizzata anche dalle visite guidate gratuite alla Basilica di San Simplicio, uno degli esempi più significativi del romanico in Sardegna, e alla sua necropoli. Le visite sono state guidate dai ragazzi delle scuole superiori, adeguatamente formati per dare tutte le informazioni ai numerosi visitatori. La basilica, con la sua imponente struttura e la sua storia millenaria, ha permesso ai partecipanti di immergersi nella bellezza architettonica e storica. Ma la Giornata del Romanico non si è limitata all’arte e all’architettura. Un autentico villaggio medievale è stato ricreato di fronte al Museo Archeologico, con figuranti in costume d’epoca che hanno dato vita a esibizioni di antichi mestieri e dimostrazioni di combattimenti medievali. L’atmosfera del passato è stata rievocata con grande cura, permettendo ai presenti di vivere un’esperienza immersiva e affascinante.

L’assessora Serra

L’assessora alla Cultura, Sabrina Serra, ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione. Sottolineando l’importanza di iniziative come questa per tenere viva la memoria storica e le radici culturali del territorio. “Siamo entusiasti di presentare la Giornata del Romanico a Olbia, un evento che non solo valorizza il nostro prezioso patrimonio storico, ma ci permette anche di rivivere il passato attraverso una rievocazione estremamente suggestiva”, ha dichiarato. L’evento ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico, che ha risposto con entusiasmo all’invito a scoprire la storia e le bellezze artistiche di Olbia. La Giornata del Romanico si conferma quindi come un’occasione straordinaria per promuovere la cultura e la tradizione della città. Ma anche per avvicinare le nuove generazioni alla ricchezza storica del nostro territorio.

