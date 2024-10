Un’altra auto in fiamme a La Maddalena, sempre nella stessa zona

Ennesima auto in fiamme a La Maddalena

I vigili del fuoco di La Maddalena, sono intervenuti intorno alle 22:30 in via Gaetano De Rosa per un’auto in fiamme. È l’ennesimo intervento di questo tipo a La Maddalena, molti dei quali proprio nella stessa zona. Via De Rosa parte dai campi sportivi Barabò e dopo un po’ diventa via Usai, teatro di diversi incendi negli ultimi anni.

Quando sono intervenuti i vigili del fuoco non c’era nessuno e non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di la Maddalena, che hanno avviate le indagini per scoprire le cause. Viene difficili pensare che diverse auto, a pochi metri di distanza, nel giro di qualche mese prendano fuoco in modo autonomo.

