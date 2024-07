Bambina cade sulle rocce a Pittulongu, portata in ospedale

Una bambina è caduta sulle rocce a Pittulongu.

Una bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dopo essere caduta su delle rocce a Pittulongu ieri pomeriggio. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dell’elisoccorso del 118-Areus, che ha raggiunto il luogo dell’incidente per fornire assistenza medica.

La piccola è stata trasportata in ospedale per sottoporsi ad accertamenti diagnostici approfonditi, sebbene le sue condizioni non siano particolarmente critiche. La raccomandazione è sempre quella della massima cautela durante le attività ricreative all’aria aperta, specialmente quando si tratta di terreni accidentati come quelli rocciosi lungo le coste.

