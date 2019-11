Saranno piantati degli alberi nell’area esterna del Cipnes.

Il Cipnes Gallura, aderisce alla “Giornata nazionale degli alberi” prevista per il 21 novembre prossimo e coordinata a livello nazionale dai Ministeri dell’Istruzione e delle Politiche Agricole. Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l’educazione civica e ambientale.

Alle 10 e 30 di domani, nell’area esterna del Cipnes, è prevista una cerimonia che vedrà come protagonisti i 75 bimbi – dai tre ai cinque anni – che frequentano il Centro per l’Infanzia “I Folletti di Kines”. Assistiti dalle loro maestre, i bambini pianteranno degli alberi come previsto dal programma annuale che prevede la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo.

Intanto il Cipnes prosegue nella sua azione di protezione delle piante del proprio territorio. Le maestranze dell’ente sono infatti impegnate a espiantare gli alberi esistenti nelle aree destinate alla vendita e a metterli a dimora negli spazi pubblici, e in particolare nella parte finale di via Dei Lidi, poco prima della rotatoria. L’azione serve a preservare gli alberi e a rispettare i dettami del protocollo di Kyoto, a ridurre la politica delle emissioni, a prevenire i disagi del dissesto idrogeologico e alla protezione del suolo.

