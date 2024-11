Bambini impegnati a pulire la spiaggia Lo Squalo

“Olbia, Spiaggia Lo Squalo, bellissima mattinata”, così raccontano i volontari di Plastic free dopo le pulizie coi bambini. “In due ore sono stati raccolti circa 1.500 chili di plastiche e rifiuti, soprattutto dalla vegetazione retro dunale e dai parcheggi. Tantissimi partecipanti, una cinquantina, di cui diversi bambini dell’Istituto Comprensivo di Olbia, plesso Maria Rocca, accompagnati dai loro genitori e dalla loro maestra Antonella Sotgiu Saretta.

“Grazie infinite a tutti i volontari, provenienti anche da altre zone: Palau, La Maddalena, Arzachena, San Pantaleo, San Teodoro, Murta Maria – spiegano da Plastic free Sardegna -. Grazie di cuore alla referente di Sorso, Maria Grazia Pisanu che mi ha fatto una bella e gradita sorpresa con la sua presenza”. I ringraziamenti vanno anche “al Comune di Olbia per il patrocinio dell’evento e per aver fatto ripulire dalla società incaricata la via Donnigheddu“.

