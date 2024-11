Al via la pulizia delle spiagge di Olbia, volontari Plastic Free allo Squalo

Plastic Free pulirà la spiaggia Lo Squalo a Olbia.

Il 9 novembre, dalle 9 alle 12, la spiaggia di Olbia ”Lo Squalo” sarà ripulita dai rifiuti dai volontari dell’associazione Plastic Free. L’evento, patrocinato dal Comune di Olbia, si propone di promuovere e valorizzare comportamenti sostenibili e di tutelare il territorio, contro l’abbandono irresponsabile dei rifiuti.

Il Comune ha già stipulato da tempo un patto di collaborazione con l’organizzazione di volontariato Onlus “Plastic Free” per attività di sensibilizzazione ambientale, e questo evento si inserisce perfettamente nelle finalità dell’associazione, che mira a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della Sardegna.

Per supportare l’iniziativa, il Comune ha approvato la fornitura di buste trasparenti per la raccolta dei rifiuti e garantirà la collaborazione della ditta De Vizia per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti raccolti. I partecipanti si ritroveranno alle 9 presso il parcheggio della spiaggia “Lo Squalo”, dove saranno suddivisi in gruppi per coprire le aree di intervento designate.

