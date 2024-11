Vittoria “reale dell’Olbia contro il Savoia

Dopo le dimissioni del nuovo allenatore sembrava destinato a crollare ancora, ma l’Olbia si rialza e col Savoia centra la prima vittoria. La squadra dei Emanuele Filiberto è stata la prima sconfitta dai guardiani del faro in questa stagione. Match senza storia contro gli avversari di Torre Annunziata. Un rigore di Costanzo ha sbloccato il risultato al decimo e una doppietta di Furtado al 30esimo e 40simo ha chiuso i giochi. Nel recupero del primo tempo la rete della bandiera con un rigore di Maniero. Coi primi tre punti l’Olbia resta al penultimo posto del girone G della serie D.

“Vittoria di carattere – ha commentato il capitano Luca la Rosa -. Oggi abbiamo fatto una grande prova in un campo non facile. Abbiamo lasciato da parte tutto quello di cui si vocifera fuori, questa è la vittoria del gruppo. Un gruppo unito che ha solo come obiettivo il bene dell’Olbia. Tanta sofferenza, perché la strada è ancora lunga. Ma se stiamo uniti e compatti possiamo toglierci soddisfazioni”.

