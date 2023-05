Girano banconote false a Olbia, l’allarme degli esercenti del carburante

L’allarme banconote false a Olbia.

A Olbia, si è registrato un pericoloso aumento di banconote false che ha allarmato i commercianti della città. Così gli esercenti dei distributori di carburante hanno allertato le autorità per cercare di arginare la situazione.

Il presidente di Figiac Confcommercio nord Sardegna, Stefano Schirra, ha richiesto un incontro con le forze dell’ordine e con il comando dei carabinieri per avviare indagini mirate ed immediate al fine di contrastare questo fenomeno di illegalità. Gli esercenti sono stati invitati dalla Confcommercio a prestare la massima attenzione durante i pagamenti in denaro contante e di segnalare immediatamente il problema alle autorità competenti per bloccare sul nascere la diffusione di banconote false.

