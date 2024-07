Barca partita da Olbia va in avaria in mezzo al mare, il salvataggio

La guardia costiera di Roma salva occupante barca partita da Olbia.

La Guardia Costiera di Roma ha soccorso una barca, lunga 11,5 metri, che si trovava alla deriva a 22 miglia nautiche dalla costa a causa di un’avaria al sistema di propulsione. L’imbarcazione era partita da Olbia.

La motovedetta SAR CP 836 ha raggiunto il natante in meno di 30 minuti, nonostante questo navigasse a una velocità di circa 3 nodi con un solo motore parzialmente funzionante. L’occupante a bordo ha riferito di essere in buone condizioni di salute. La motovedetta ha assistito il natante fino a 7 miglia dalla costa, dove un’imbarcazione privata ha preso in carico l’unità, permettendole di approdare a Fiumara Grande, Fiumicino.

