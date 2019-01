La Befana dal tetto del Comune di Olbia.

Le Befana a Olbia viene di giorno e dal tetto del Municipio. Uno spettacolo che, anche quest’anno, ha incantanto centinaia di grandi e piccini, accorsi dalle prime ore della mattina all’inizio di Corso Umberto. La Befana non si è fatta attendere. Con le sue caratteristiche calze e l’immancabile scopa, si è calata dal tetto del palazzo comunale, distribuendo le carammelle ai bambini.

Lo spettacolo è stato reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il comando dei vigili del fuoco di Olbia. I festeggiamenti per l’Epifania sono proseguiti, poi, per tutta la giornata di ieri. Dall’area giochi di piazza Elena di Gallura è partita la parata del Gruppo Majorettes di Olbia. In biblioteca il maestro delle launeddas Luigi Lai si è esibito con il gruppo S’Ard di Mauro Mibelli. A conclusione, in serata, in piazza Santa Croce, lo spettacolo Focu cecundu dell’associazione culturale Mediterrarte.

