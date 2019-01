La iscrizioni alle scuole superiori a Olbia e in Gallura.

Oggi è ufficialmente il primo giorno per poter effettuare le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado (le vecchie scuole superiori, per capirci) per gli studenti che faranno quest’anno l’esame di terza media. Sul portale del Miur www.iscrizioni.istruzione.it è già tutto pronto. Da alcuni anni, infatti, le domande di iscrizione a scuola devono essere presentate esclusivamente online, previa registrazione al portale.

Per agevolare le domande, il portale del Miur Scuola in chiaro, da quest’anno, è diventato anche un’app. Dopo la registrazione, sul sito del Miur ci sono due sezioni. Nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell’alunno e le altre informazioni necessarie per l’iscrizione. Nella seconda vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta, utili alla formazione delle classi.

Le scuole superiori a cui ci si potrà iscrivere a Olbia e in Gallura sono le seguenti: Liceo classico linguistico Gramsci di Olbia, Liceo scientifico Mossa di Olbia, Istituto tecnico commerciale amministrativo e per il turismo Panedda di Olbia, Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente Amsicora di Olbia, Istituto tecnico commerciale per geometri Deffenu di Olbia, Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione Costa Smeralda di Arzachena, Istituto tecnico commerciale e per geometri Falcone e Borsellino di Palau.

E ancora: Liceo Dettori di Tempio, Liceo artistico De Andrè di Tempio, Istituto tecnico commerciale e geometri Pes di Tempio, Istituto tecnico industriale Pes di Tempio, Istituto di istruzione superiore Garibaldi di La Maddalena,Istituto tecnico nautico Millelire di La Maddalena. Bisogna ricordare che molte scuole hanno sedi distaccate e succursali.

(Visited 87 times, 90 visits today)