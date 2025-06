Belen Rodriguez e il suo lato b da urlo davanti a Tavolara

Belen Rodriguez in vacanza con i figli in Sardegna.

Belen Rodriguez ha scelto la Gallura per rilassarsi qualche giorno con i suoi figli. In particolare, la showgirl argentina ha scelto l’isola di Tavolara per qualche bagno a bordo di uno yacht. Ciò che non è passato inosservato non è solo la bellissima cornice scelta per una nuotata, ma anche il lato b perfetto della conduttrice.

LEGGI ANCHE: Fasolino e Belen a Golfo Aranci, foto insieme durante una serata al ristorante

Lato b perfetto.

La showgirl è nota da anni per la bellezza del suo fisico, in particolare del suo fondoschiena, ma gli anni che passano sembrano non avere alcun effetto su Belen. Nonostante i suoi 40 anni è praticamente identica a quando ne aveva circa la metà, ovvero quando faceva il suo debutto nel piccolo schermo, facendosi conoscere non soltanto per la sua spontaneità, ma proprio per quella sua caratteristica. La Rodriguez a Tavolara si è fatta fotografare su un sup e poi mentre si passa un lucida labbra creato proprio da lei stessa.

In un altro post si vede la figlia Luna Marì fotografata in un lussuoso appartamento sul mare mentre mangia la Nutella. La showgirl si trova da qualche giorno in Gallura dove sta trascorrendo le sue vacanze con i figli o forse soltanto con quella più piccola. Belen poi ha fatto una foto con il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino. Recentemente anche altri vip hanno scelto il territorio, tra cui Paris Hilton, Fedez, Michelle Hunziker e Stefano Di Martino. Quest’ultimo, ex di Belen, era arrivato con una donna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui