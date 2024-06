A Olbia nasce la Biblioteca universitaria, sarà intitolata a Don Raimondo

L’Università di Olbia avrà una nuova biblioteca.

Olbia avrà la sua biblioteca universitaria con più di 2.000 volumi. Sarà intitolata a Don Raimondo Satta, una figura importante per la Gallura, ovvero il parroco scomparso a 62 anni nel 2022, dopo aver guidato per anni la parrocchia Stella Maris di Porto Cervo.

Il ricordo.

Il primo cittadino Settimo Nizzi ha spiegato il perché di questa intitolazione. “È una giornata importante questa perché ricordiamo una delle figure più presenti nella nostra vita, negli ultimi anni amministrativi per quanto riguarda la realizzazione del sogno dell’aumento non soltanto ponderale, ma sopratutto culturale, della nostra città e sopratutto del Polo Universitario. – ha detto il sindaco di Olbia -. Quando parlavamo con Don Raimondo dello sviluppo dell’università di questo territorio, lui era la spinta positiva per tutti noi, rappresentando l’istituto Euromediterraneo della Diocesi di Tempio Ampurias. Era uno stimolo frequente, quotidiano, ma sopratutto uno che apparteneva alla nostra comunità, nato nella nostra città”.

La biblioteca.

Sarà ubicata nella sede attorno alla segreteria dell’Università di Olbia. “Quando Don Gianni ha deciso di donare i libri di Don Raimondo alla nostra Università abbiamo pensato che quello era il modo per ricordare una persona a cui tenevamo tanto – ha detto Nizzi -. Allora abbiamo chiesto ad un architetto che tanti rapporti aveva avuto di vita con Don Raimondo, di darci una mano per realizzare questo progetto che da una parte mostrasse la bellezza e il contenuto della cultura, ma sopratutto, che volesse tramandare nel tempo una cosa bella da regalare a tutti i nostri ragazzi, a quelli che andranno a studiare all’Università e a tutti coloro che vorranno visitare a leggere le pagine di queste migliaia di libri che ci sono stati donati”.

