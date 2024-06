Spiagge a numero chiuso in Gallura: ecco quali dal 15 giugno

Spiaggia a numero chiuso ad Arzachena

Il Comune di Arzachena farà il primo test per il numero chiuso in una delle sue spiagge sabato 15 e domenica 16 giugno. Le prenotazioni per l’accesso a Le Piscine di Cannigione sono ufficialmente aperte da oggi. Successivamente, il numero chiuso verrà applicato a partire dal 15 luglio e fino al 31 agosto. L’accesso sarà riservato a 80 persone: 20 di questi posti sono destinati ai residenti, che sono anche esentati dal pagare il ticket giornaliero. Gli altri 60 posti sono riservati ai non residenti, che hanno due possibilità: pagare 6 euro per l’intera giornata o 3 euro per mezza. È possibile riservare il proprio posto tramite il sito ufficiale www.arzachenaspiagge.it a partire da 72 ore prima della data desiderata. È sufficiente seguire le istruzioni. In caso di difficoltà, recarsi presso uno degli Uffici di informazione turistica del Comune di Arzachena. L’accesso alla spiaggia è consentito mostrando al momento del check-in il codice Qr ottenuto in fase di prenotazione. Una volta in loco, ci si potrà trattenere con l’asciugamano sulla spiaggia presso Le Piscine Nord, mentre alle Piscine Sud è raccomandata la sola balneazione.

Il numero chiuso nei lidi di San Teodoro

Da venerdì 13 giugno a partire dalle 18 sarà possibile prenotare l’accesso a pagamento a Cala Brandinchi e Lu Impostu, a numero chiuso è dal 15 giugno al 30 settembre dalle 8 alle 20. L’accesso è: gratuito per residenti, bambini sotto i 12 anni e persone diversamente abili; di 1 euro per i soggetti TARI nel Comune di San Teodoro, ospiti nelle strutture ricettive e clienti di concessioni balneari; di 2 euro per tutti gli altri. Per prenotare e pagare bisogna accedere al sito www.santeodorospiagge.it, dove sarà possibile scegliere la spiaggia. Il metodo di pagamento accettato è con carta di credito. La spiaggia è prenotabile via mail e l’accesso è consentito con un QR code. È possibile prenotare il secondo giorno successivo a partire dalle ore 18:00 del giorno attuale. Per maggiore chiarezza, sul sito è presente una grafica esemplificativa e un servizio di assistenza.

La spiaggia a numero chiuso a Santa Teresa

Dal 1 giugno al 30 settembre la spiaggia Rena Bianca a Santa Teresa è a numero chiuso. L’accesso è consentito a 1.015 persone al giorno. L’orario di ingresso va dalle 8 alle 18 ed è previsto il pagamento di un contributo ambientale di 3,50 euro a bagnante. È richiesta la prenotazione ed è possibile effettuarla per via telematica al sito lovesantateresa.it. Il sito è ancora in costruzione, ma permette di riservare il proprio ingresso. Il 20% degli accessi è acquistabile in ogni momento, mentre gli altri posti si possono bloccare solo 72 ore prima del giorno desiderato. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero +39 345 8843798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Le regole a La Maddalena

Le zone di Cala Brigantina e Cala Coticcio non si possono percorrere liberamente perché di rilevante interesse naturalistico. Si possono visitare solo con l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica. I posti a disposizione sono 60 al giorno. La prenotazione si può effettuare sul sito www.lamaddalenapark.it. La tariffa è di 3 euro a persona, esclusi i bambini sotto i 12 anni. Il metodo di pagamento consentito è solo pagoPA con causale “Escursione Cala …” e il nome della cala che si desidera visitare, indicando giorno e orario. Gli accessi sono distribuiti nell’arco della giornata come segue: 8-13, 9-14, 13:30-18:30 e 14-19. Dal sito, si può consultare e scaricare l’elenco delle guide, contattabili anche tramite Whatsapp. Sono previste multe nel caso di violazione delle disposizioni normative.

