Il presidente della pallavolo Olbia Marcetti.

“Il 2019 è stato un anno positivo per le nostre squadre, sopratutto quella femminile che ha ottenuto una promozione a maggio, anche se purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla serie B per la squadra maschile. Nel corso del 2019 abbiamo incrementato i tesserati di 30 unità”.

È il commento del presidente della Pallavolo Olbia Francesco Marcetti. Ma non manca la nota stonata. “Purtroppo a Olbia abbiamo avuto, in particolare quest’anno, una carenza di spazi per gli allenamenti. Molte palestre, infatti sono state chiuse e noi usiamo spazi comunali per gli allenamenti. Si auspica quindi che l’amministrazione comunale risolva questo problema, prima di pensare agli eventi”

