La targa ricevuta da Antonio Dessì a Olbia.

“Ad Antonio Dessì noto Tango un ringraziamento speciale per la tua generosità nei confronti delle persone bisognose”. Firmato: il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Cocciu. Dessì ha ricevuto la targa la vigilia di Natale dalle mani di Cocciu e del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Un’attestazione per la grande maratona di beneficenza che ha messo in piedi, come ogni anno, Tango per aiutare i più bisognosi. Un vero tour de force che gli ha permesso di consegnare centinaia di pandori, panettoni e generi alimentari di prima necessità, grazie alle donazioni di decine di imprenditori e semplici cittadini, permettendo a chi è senza lavoro o risente maggiormente della crisi di passare un Natale più sereno.

Un gesto di solidarietà disinvolto, per il quale Dessì non si aspettava nulla, come sempre. Ma, ovviamente, ricevere la targa lo ha riempito d’orgoglio ed incoraggiato ad andare avanti per la sua strada.

(Visited 43 times, 45 visits today)