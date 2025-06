Bimbo cade in piscina a Olbia, salvato in extremis dal bagnino

Un bimbo è caduto in piscina a Olbia.

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un residence della zona di Marinella, a Olbia, dove un bambino di due anni e mezzo, di nazionalità belga, è accidentalmente caduto in una piscina. L’episodio si è verificato intorno alle 18, sotto gli occhi atterriti dei genitori e degli altri ospiti presenti nella struttura. Secondo le ricostruzioni, il piccolo si trovava probabilmente vicino al bordo vasca quando, in un attimo, è finito in acqua.

Determinante si è rivelata la prontezza del bagnino, che ha notato la scena ed è intervenuto immediatamente, riuscendo a trarre in salvo il bimbo prima che potesse ingerire acqua o riportare gravi conseguenze. Subito dopo, sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto, insieme all’elisoccorso dell’Areus, il cui personale sanitario si è calato direttamente all’interno del residence per prestare le prime cure.

Il medico ha constatato che le condizioni del bambino erano buone, escludendo situazioni critiche, e ha disposto il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. L’episodio, conclusosi senza gravi conseguenze, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture turistiche dotate di piscine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui