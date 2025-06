Nessun rincaro Tari per Luogosanto, il Comune assorbe i costi

Nessun rincaro per la Tari a Luogosanto.

Nonostante un aumento del 2,83% dei costi per il Servizio Rifiuti nell’ambito dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, di cui Luogosanto fa parte, i cittadini del comune gallurese non subiranno incrementi sulla Tari. A darne notizia è stato il sindaco Agostino Pirredda, che ha spiegato come l’aumento complessivo di circa 8.000 euro sia stato completamente assorbito dall’amministrazione comunale, senza ripercussioni significative sulle tariffe per famiglie e imprese.

Il primo cittadino ha specificato che le utenze domestiche vedranno un incremento praticamente trascurabile, stimato in circa 5 centesimi al metro quadro, mentre le attività non domestiche beneficeranno addirittura di una leggera riduzione rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato possibile grazie a un’attenta attività di recupero e allargamento della base imponibile, un’azione che ha permesso di contenere i costi e tutelare le diverse categorie di utenti.

Pirredda ha inoltre precisato che la quota di 6 euro presente in bolletta rappresenta una tassa perequativa imposta dallo Stato, estranea alle decisioni comunali e finalizzata al finanziamento del bonus sociale, senza quindi alcun effetto sulle tariffe locali. In tal modo, l’amministrazione ha confermato il proprio impegno a mantenere sostenibili i costi per i cittadini, nonostante il contesto economico in crescita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui