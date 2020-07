La disinfestazione del comune di Olbia il 31 luglio.

Blatte nel palazzo comunale di Olbia in Via Dante 1, che resterà chiuso per consentire la disinfestazione. L’edificio verrà chiuso a partire dalle 5 del mattino di venerdì 31 luglio e per le successive 48 ore. Lunedì 3 agosto le attività degli uffici comunali riprenderanno regolarmente.

