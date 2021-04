Bonus facciate e Superbonus, Olbia punta al rinnovo degli edifici

Una riunione per agevolare gli interessati.

Si è tenuta in oggi a Olbia una riunione con le associazioni di categoria, gli amministratori di condominio, e gli altri interessati, allo scopo di agevolare l’attivazione del massimo numero di interventi del cosiddetto Bonus Facciate, ovvero il ripristino delle facciate di edifici privati ubicati nelle aree classificate nelle zone urbanistiche “A” e “B” e visibili, almeno in parte, dalla pubblica via.

“L’intervento di pulitura e di imbiancatura delle facciate può essere effettuato anche da microimprese locali – afferma il sindaco Settimo Nizzi – sortendo l’effetto di ripristinare rapidamente il decoro dei centri urbani, oltre che quello di dare nuovo impulso all’economia“. Tale incentivo, di agevole fruibilità, è spettante nella misura del 90% del costo dell’intervento edilizio ammesso. La scadenza del termine per fruire dell’agevolazione è attualmente fissata al 31 dicembre 2021.

Sono diversi i bonus per gli interventi edilizi introdotti o potenziati. Tra essi, il Bonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, cosiddetto “Superbonus”, è ritenuto senza dubbio tra i più vantaggiosi ed il Comune di Olbia ha attivato da tempo un apposito servizio professionale di informazione e divulgazione a favore della cittadinanza.

Per eventuali informazioni sulle procedure di accesso alle suddette agevolazioni, è possibile prendere un appuntamento con l’avvocato Mauro Delogu, scrivendo una e-mail a: mauro.delogu@comune.olbia.ot.it

(Visited 130 times, 130 visits today)