Le Borse di studio a Olbia.

L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Sabrina Serra rende noto agli interessati che sono in pagamento le somme relative al contributo per il Diritto allo studio 2020, la Borsa di studio regionale, in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2019/2020.

Gli interessati che non hanno indicato in domanda il proprio codice Olbia potranno recarsi presso qualsiasi Filiale del Banco di Sardegna.

