La cagnolina che vive a Olbia nello zaino del clochard

Le condizioni della cagnolina del clochard a Olbia.

Stanno facendo discutere le condizioni di Bistecca, la cagnolina di compagnia di un clochard, che vive in strada a Olbia con lui, tenuto all’interno di uno zaino. Ad interessarsene è l’associazione Lida, che gestisce il rifugio olbiese, che vorrebbe accoglierlo perché ritiene difficili le sue condizioni, con il caldo di questi giorni.

Tutto è nato da diverse chiamate all’associazione, da parte di residenti e turisti, per aiutare il cagnolino del senzatetto, che vive dentro lo zaino, senza muoversi. ”Noi purtroppo non possiamo fare nulla”, hanno spiegato i volontari in un lungo post nella loro pagina ufficiale sui social.

”In questo periodo il caldo è per tutti insopportabile e questa creatura è sballottata avanti e indietro senza possibilità di muoversi liberamente – si legge in un post sulla pagina della Lida -. Abbiamo provato più volte ad avvicinarlo mettendo a disposizione la nostra struttura per la piccola, ma siamo sempre stati presi a male parole anche in maniera violenta”.

”E’ necessario che contattiate la Polizia Locale o le forze dell’ordine, unici a poter intervenire in questa triste situazione – proseguono -. Lui dice di amarla, che ha solo lei. Forse tutto questo sarà vero ma sono due esseri viventi che hanno entrambi bisogno di supporto. Aiutateci ad aiutarli entrambi, al rifugio siamo pronti ad accogliere Bistecca”.

