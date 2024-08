Aprono l’auto e gli rubano le valigie a Porto Istana, l’appello sui social: “Offro una ricompensa”

Furto in auto a Olbia.

Nuovo furto in spiaggia a Olbia. A Porto Istana un turista, tornando dalla spiaggia, si è ritrovato con l’auto svaligiata. I malviventi, come spiega sui social, gli hanno portato via tutto: bagagli, zaini e anche i documenti.

Il fatto è successo l’8 agosto e il turista ha scritto un appello sui social, dove offre una ricompensa affinché le sue cose vengano ritrovate. ”Sarei disposto a dare una cospicua somma di denaro a chi dovesse trovare qualcosa – si legge nel post della vittima, Gianluca Palmese, che chiede di essere contattato sui social, in caso di ritrovamento – Più che altro perché dentro avevo anche chiavi dell’auto e tutti i miei documenti”.

