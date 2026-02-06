Cambia la fermata Arst a Olbia, ecco cosa c’è da sapere

Lavori nella fermata Arst di Olbia.
Un aggiornamento del servizio di trasporto pubblico locale riguarda anche il territorio di Olbia. A partire dal 9 febbraio entreranno infatti in vigore alcune variazioni che coinvolgono diverse autolinee aziendali dell’Arst, con interventi su fermate e tracciati.
Tra le linee interessate figura la 604, che collega Arzachena, Porto Cervo e Baia Sardinia con Olbia. Per questo collegamento è previsto un adeguamento del percorso all’interno del comune di Olbia, insieme a una revisione delle fermate, nell’ambito di una riorganizzazione del servizio.
Le modifiche, che verranno comunicate in dettaglio nelle prossime ore, si inseriscono in un processo di aggiornamento della rete di trasporto pubblico e comporteranno cambiamenti operativi di cui gli utenti dovranno tenere conto nei prossimi giorni.