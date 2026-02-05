Nuovo scuolabus a La Maddalena: potenziato il servizio di trasporto

A La Maddalena un nuovo scuolabus

L’Amministrazione Comunale di La Maddalena ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo scuolabus. Parte integrante della programmazione finalizzata al potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto scolastico sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento di un servizio essenziale. Il Comune intende così tutelare il benessere dei bambini della comunità.

La programmazione punta a modernizzare l’offerta dei trasporti. Il nuovo mezzo permetterà di rispondere meglio alle necessità logistiche delle famiglie residenti.

Questo nuovo veicolo, che andrà ad arricchire il parco mezzi comunale, garantirà una maggiore efficienza e sicurezza nei trasferimenti quotidiani dei nostri studenti. L’acquisto rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento di un servizio fondamentale per la comunità, che ogni giorno si prende cura della sicurezza e del benessere dei bambini.

“Questo nuovo acquisto è una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità – afferma l’assessora alla pubblica istruzione Stefania Terrazzoni – con l’obiettivo di offrire ai bambini non solo un servizio sicuro, ma anche più confortevole ed efficiente”. “L’impegno per migliorare i servizi continua con questa iniziativa che arricchisce l’offerta dei trasporti scolastici – conclude Terrazzoni – l’obiettivo è rendere il trasporto scolastico un servizio di maggiore qualità, al passo con le esigenze delle famiglie”.

LEGGI ANCHE: Scuole aperte a La Maddalena con allerta rossa: “Non sono in aree a rischio”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui