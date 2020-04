La raccolta fondi non si ferma.

Settemila camici di varie misure, cappellini, cuffie, duemila mascherine chirurgiche: cinquanta scatoloni di materiale sanitario sono stati consegnati in queste ore alla Assl di Olbia che provvederà a distribuirle tra gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus.

Un importante contributo, del valore di circa 35.000 euro, frutto della generosità della popolazione. La raccolta fondi avviata dall’Associazione scientifica Janasdia per la ricerca sul diabete, con la collaborazione della società AllMeConnection, per sostenere l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in questo momento di grande crisi, ha raccolto oltre 340mila euro, quasi tutti già spesi per l’acquisto di materiale fondamentale nella lotta al Coronavirus.

In questi giorni dovrebbero esser consegnati 1500 test rapidi per il coronavirus, del valore economico di 16.470 euro, mentre subito dopo Pasqua sono in consegna i due respiratori ventilatori Hamilton-6 con materiale di consumo, oltre a 8 macchine alti flussi per assistenza insufficienza respiratoria del valore economico 123.936 euro e i dispositivi di protezione individuale, del valore economico di 176.019 euro. Inoltre, oggi sono stati ordinati 10.000 camici in Tnt per il valore di 26mila euro e altri 1000 test per la diagnosi rapida del virus per un valore di 48mila euro.

I risultati raggiunti dimostrano la grande generosità della Gallura, degli italiani e non solo, tante persone che, con un piccolo o grande gesto, hanno voluto ringraziare i tanti operatori sanitarie schierati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Tanto e’ stato fatto, ma servono ancora donazioni per ulteriori fabbisogni sia di presidi per la protezione che per i test diagnostici.



Per poter donare è sufficiente inviare un bonifico all’IBAN



IT15I0306972148100000000439



Intestato a Janasdia, con la causale COVID-19, UN RESPIRATORE PER L’OSPEDALE DI OLBIA.



Alla fine della campagna di raccolta tutte le donazioni verranno rendicontate nel massimo della trasparenza, che da sempre

contraddistingue l’attività dell’associazione Janasdia.





