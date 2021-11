Il campionato regionale ornitologico al Museo Archeologico di Olbia.

Si terrà nei prossimi giorni al Museo Archeologico il primo campionato regionale ornitologico FOASI organizzato dall’Associazione Ornitologica Olbiese 4 Mori e patrocinato dal Comune di Olbia. L’edizione prevede la partecipazione di 50 allevatori e l’esposizione di circa 1.000 esemplari. Si tratta di un momento di notevole valore dal punto di vista espositivo e di un’ottima occasione per promuovere tra i giovani la cultura naturalistica, accrescendone la sensibilità, il rispetto e l’amore per gli animali e il loro ambiente.

“Auspichiamo di dare il nostro contributo affinché anche in Italia, così come succede da anni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, si sviluppi questa passione tra le persone e perché i naturalisti collaborino con gli allevatori per organizzare programmi di finalizzati al reinserimento in natura di specie in via di estinzione, come già avviene per la protezione delle specie protette” afferma l’assessore alla cultura Sabrina Serra.