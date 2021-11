Il corso per diventare amministratori di condominio.

Si terrà venerdì 12 novembre nella sala convegni del Jazz Hotel di Olbia, la consegna degli attestati

di superamento del corso per amministratori di condominio organizzato dalla sede provinciale Olbia-Tempio di

Anaci.

I nuovi amministratori provengo da tutto il territorio della Gallura. Alla cerimonia saranno presenti il presidente regionale Anaci Mimmo Greco, il direttore scientifico Agostinangelo Demartis e la presidentessa provinciale Roberta Porcheddu. I nuovi professionisti ora possono esercitare la professione di Amministratore di Condomini

secondo quanto stabilito dalla legge attualmente in vigore.

La presidentessa Roberta Porcheddu, si è detta molto soddisfatta della riuscita del corso e della qualità dei nuovi professionisti, ed ha annunciato che a breve saranno aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso; inoltre prosegue la formazione continua per gli amministratori che già esercitano la professione con seminari ed incontri di approfondimento. Il percorso di formazione si è sviluppato su oltre cento ore di lezioni ed esercitazioni, in modalità telematica e ha visto la partecipazione di un folto gruppo di futuri amministratori.

Durante le lezioni, oltre agli argomenti legislativi, tecnici e contabili della professione, si sono affrontati gli aspetti più attuali come le norme riguardanti la sicurezza o i nuovi incentivi fiscali. La professione di amministratore di condominio ha ormai visto una evoluzione che rende indispensabile la formazione continua e la qualificazione che deve interessare tutta la vita lavorativa del professionista.