Il cane trovato morto alla periferia di Olbia.

Non è la prima volta che capita, quest’anno, in Gallura. Ed è per questo che i carabinieri hanno deciso di prestarci attenzione. Perché dietro la barbara uccisione a pallettoni di un cane, avvenuta l’altra sera, alla periferia di Olbia, potrebbe nascondersi molto più di un gioco cretino. Ma un atto intimidatorio o il tentativo di fare pressioni sul proprietario, sul quale si mantiene, peró, il massimo riservo.

Questi i fatti: alla periferia di Olbia, sulla strada che porta a Monte Pino, è stato trovato un cane ucciso da una raffica di ballettoni. Al proprietario si è potuti risalire grazie al microchip all’orecchio dell’animale. E a questo punto sono scattate le indagini dei carabinieri. Alcuni testimoni avrebbero notato una vecchia auto aggirarsi nella zona. E considerando che i colpi verso il cane sono stati esplosi proprio da un’auto in corso le indagini stanno cercando di chiudere il cerchio rintracciando il veicolo.

