L’incidente sulla statale 131 nel comune di Budoni.

Un’auto ribaltata, un’altra che ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Traffico della galleria bloccato e deviazioni sulla strada statale 131 Dcn. Ma per fortuna, nessuna delle tre persone rimaste ferite nello scontro, questo pomeriggio, verso le 14, nella 4 corsie nel comune di Budoni, è grave.

I feriti, un anziano di 74 anni, un uomo di 35 e una ragazza di 26, sono stati trasportati all’ospedale di Olbia, dove gli sono stati refertati alcuni traumi. A scontrarsi nella galleria S’Iscala, sono state due auto. Per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in contatto e uno dei due veicoli si è ribaltato. Sul posto anche i

i vigili del fuoco di Siniscola e la polizia stradale di Nuoro.

