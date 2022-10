Allarme maleducati nella frazione di Olbia.

Fanno fare i bisogni ai loro cani davanti alle porte di ingresso. Accade ancora una volta a Pittulongu, dove gli episodi di inciviltà, assieme ad altri segnali di degrado, si stanno moltiplicando nella frazione.

Lo segnalano alcuni residenti, i quali lamentano di alcuni abitanti della stessa frazione e proprietari di cani, non raccoglierebbero le loro deiezioni e per di più davanti alle porte delle case e dei cancelli . I malcapitati, infatti, stanchi di calpestare i loro bisogno, si sono sfogati sui social. Qualcuno di loro ha riferito di aver ripreso i responsabili e di non aver ricevuto in cambio una risposta gentile. “Dopo averlo fatto notare ad un padrone di cane in via del faro sono stato anche mandato a quel paese”, si lamenta un abitante.

Di fronte a questa mancanza di senso civico, c’è chi invoca l’installazione degli appositi contenitori anche a Pittulongu, la cui mancanza è considerata la causa di tutti i mali. “Nelle strade mancano i castini e probabilmente se ci fossero le deiezioni dei cani le butterebbero al loro interno – dice una residente -. Spero che questo mio messaggio arrivi anche al comitato e al comune”.