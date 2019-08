L’interrogazione.

“Molti l’avranno notato, molti avranno espresso dei dubbi. Impossibile d’altronde non osservarlo quando si approda all’Isola di Tavolara. Parliamo del cantiere edile in atto sull’Isola”.

La Coalizione Civica e Democratica chiede venga fatta chiarezza sulla regolarità dei titoli autorizzativi che hanno permesso l’avvio dei lavori in un contesto paesaggistico e ambientale come quello dell’isola. “Presenteremo oggi stesso una interrogazione in merito – assicurano dalla Coalizione – in considerazione del fatto che in un contesto paesaggistico ed ambientale come quella di Tavolara è necessaria la massima trasparenza affinché si possa fare chiarezza in uno dei contesti più belli al mondo”.



