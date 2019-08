La disavventura capitata ad una paziente a Olbia.

“Mi presento per fare un prelievo, e alla porta semichiusa, un infermiere dotato di gentilezza estrema, ci spiega che verranno garantite solo le urgenze, in quanto manca il personale”. Inizia così la lettera denuncia di una paziente che si è recata, stamattina, al laboratorio di analisi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Olbia.

“Subito ci sono state molte lamentele da pazienti: chi arrivava da fuori, chi aveva ottenuto, con estremo sudore, un giorno libero per poter effettuare il prelievo, chi aveva messo sotto sopra le famiglie per sistemare i bambini, chi doveva per forza eseguire gli esami per presentarli allo specialista, chi invece si era già presentato sabato e aveva trovato chiuso…. A tutte queste lamentele, il personale, infermieristico e non, con estremo disagio e anche con vergogna, alzava le braccia, sconsolato e ripeteva: Questi sono gli ordini…. ci dispiace… Non abbiamo personale tecnico… Ci si potrebbe trovare nelle condizioni di eseguire il prelievo, ma di non poterlo analizzare per mancanza di tecnici di laboratorio…. “.

E così, l’altro giorno, sono dovute tornare a casa almeno un centinaio di persone “Io avevo il numero 19 ed essendo arrivata alle ore 8, me ne aspettavo almeno 80 davanti… anche se in qualche occasione, ne ho trovati oltre 150 prima di me”.

L’invettiva è rivolta ai dirigenti dell’Ats. “Al personale del centro prelievi, vada, tutta la nostra comprensione per l’assurda situazione – prosegue la paziente -. Aggiungo, i sinceri ringraziamenti per tutti i loro sforzi profusi per farci stare meglio, anche quando, vuoi per patologia, per digiuno, per tensione, gli crolliamo sotto i piedi, e ci sostengono fisicamente con la loro persona, ci danno acqua, se nel caso, zuccheri, una brandina ed infine, ultimo, ma non per importanza, anche un conforto”.

