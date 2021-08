Cantiere in via Roma a Olbia.

Disagi da alcuni giorni in via Roma, dove gli automobilisti segnalano di vedersi costretti a schivare un cantiere notturno sulla strada, che si sta occupando del rifacimento della segnaletica orizzontale.

I lavori in corso sulla strada, per evitare problemi durante le ore più trafficate, si stanno svolgendo intorno alle 2 di notte. Tuttavia, sono tanti gli automobilisti che stanno avendo problemi nella visibilità del cantiere. “Nella strada ci sono solo i birilli – segnalano , manca la sicurezza perché alcune auto invadono ovviamente l’altra carreggiata per evitarli rappresentando un rischio per l’incolumità. Ma è anche un rischio pure per gli stessi operai che la notte non si vedono perché non ci sono i dispositivi luminosi per segnalare i lavori”.

