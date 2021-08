La vicenda del condominio di via Bellini a Olbia.

Non manca più l’acqua nel condominio di via Bellini a Olbia. Non è stata Abbanoa a riallacciare la rete idrica. Nel quadro, tra le tubature è spuntato di nuovo un allaccio abusivo.

Dopo un momento di pausa per la disavventura delle famiglie che vivono in queste palazzine, anche se probabilmente sarà destinata a durare poco, i tecnici potrebbero tornare a breve a eliminare l’allaccio abusivo. Non si sa chi abbia fatto questo collegamento, ma i condomini hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere tornare l’acqua dai rubinetti.

Il 5 agosto scorso in via Bellini 20 famiglie erano rimaste senza acqua, poiché Abbanoa aveva chiuso i rubinetti. Il caso aveva fatto parecchio discutere e i residenti avevano protestato contro la decisione. Successivamente, era emerso che era presente un allaccio abusivo e l’azienda aveva spiegato che lo slaccio dell’acqua era dovuto alla manomissione della rete idrica.

