Capodanno 2025, ecco il cantiere del grande palco a Olbia

I lavori per il palco di Capodanno a Olbia.

A Olbia si lavora per il grande palco che accoglierà il concertone di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. Sul molo Brin sono, nonostante il maltempo, sono in corso i lavori per realizzare la grande infrastruttura che accoglierà gli artisti dello spettacolo di fine anno.

A pochi giorni da Natale si entra dunque nel vivo degli eventi di Capodanno, con l’amministrazione comunale che quest’anno ha puntato ad artisti per attirare un pubblico giovane, ricalcando il modello degli eventi del Red Valley. È cominciato ormai il countdown per una delle manifestazioni di fine anno più attese di sempre.

