Il programma di Olbia col Capodanno e un mese di eventi

Il Comune di Olbia ha presentato il programma con un mese di eventi, la città non si limita solo al Capodanno. Il calendario, ricco di eventi per cittadini e visitatori, è stato illustrato dal sindaco Settimo Nizzi insieme alla vicesindaco Sabrina Serra e all’assessore al turismo Marco Balata. “Anche quest’anno vogliamo offrire momenti di felicità e serenità a tutti”, ha dichiarato Nizzi, sottolineando come il programma includa attrazioni per i più piccoli, la tradizionale regata di Babbo Natale e un grande concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash.

Tra le iniziative più attese, il Villaggio di Natale in piazza Regina Margherita sarà il cuore delle attività per le famiglie. “I bambini potranno visitare la Casa di Babbo Natale e quella del Grinch, oltre a partecipare a laboratori artistici”, ha spiegato Serra. Gli allestimenti saranno realizzati dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale De André, che terranno anche un concerto conclusivo. La pista di pattinaggio in piazza Crispi, più grande rispetto agli anni passati, sarà presto aperta al pubblico. Il programma include spettacoli itineranti, parate, giocoleria e street band. Il 7 dicembre, le scuole di danza locali parteciperanno a una parata inaugurale, mentre il 31 dicembre, nel cortile dello Scolastico, il mago e illusionista Andrea Paris offrirà uno show dedicato alle famiglie. Durante il giorno, il villaggio accoglierà le visite scolastiche. Tra gli eventi più sentiti, il ritorno di “Babbo Natale vien dal mare” ha quest’anno un obiettivo solidale: raccogliere fondi per acquistare un respiratore pediatrico.

Capodanno al Molo Brin

Il clou dei festeggiamenti sarà il concerto di Capodanno al Molo Brin, con i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. Il 30 dicembre, in piazza Crispi, sono previsti comici di Zelig e Colorado, mentre il 29 dicembre sarà dedicato alle band locali. La prima parte della notte di Capodanno sarà animata dal DJ set di RDS, trasmesso in diretta nazionale grazie al bando regionale che finanzia parte dell’evento. “La scelta dei Pinguini Tattici Nucleari è un grande successo: Olbia è l’unica tappa aggiunta al loro tour“, ha dichiarato Nizzi.

Il costo complessivo del programma natalizio è di circa un milione di euro, coperto in parte dal bando regionale (250.000 euro), dalla Fondazione di Sardegna (80.000 euro) e da risorse comunali. L’assessore Balata ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra Comune, Regione e imprenditori locali per garantire un’organizzazione impeccabile. “Non basta annunciare gli artisti: servono viabilità, sicurezza e collaborazione tra le parti”. Infine, un richiamo ai commercianti del centro storico: “Dispiace vedere poco riscontro da parte loro nonostante gli sforzi dell’amministrazione”, ha concluso Balata, auspicando una maggiore partecipazione per animare la città. Con una miscela vincente di divertimento, solidarietà e promozione del territorio, Olbia si prepara a vivere un Natale indimenticabile.

