Le ordinanze per il Capodanno di Olbia.

La notte di San Silvestro è alle porte e non bisogna farsi cogliere impreparati. E’ bene sapere quali saranno i divieti e dove si potrà parcheggiare per la notte più attesa.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2018 e fino alle ore 04.00 del 1° gennaio 2019, il Viale Isola Bianca (lato sud), sarà a senso unico. Il lato destro sarà utilizzato per il parcheggio delle auto. A deciderlo è un’ordinanza della Capitaneria di porto. E’ vietato, dunque, il transito delle auto sul molo Brin.

Nelle stesse giornate, il Comune di Olbia ha disposto il divieto di detenzione e di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine. L’ordinanza è stata emessa per garantire l’incolumità dei cittadini e mantenere il decoro del centro storico.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 19,00 del 30 Dicembre e fino alle ore 07,00 del 01 Gennaio 2019, nell’area ricompresa tra la rotatoria del Ponte di Ferro, Via Roma, Via Mameli, Via San Simplicio, Via G. D’Annunzio, Via Dei Lidi ed il mare.

Anche le attività commerciali dovranno attenersi all’ordinanza. I pubblici esercizi, dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente, in bicchieri di carta o di plastica. I locali dovranno rispettare anche l’ordinanza per quanto concerne la diffusione della musica: non oltre le tre di notte all’esterno dei locali. Oltre questo orario, potranno diffonderla solo all’interno purché l’ambiente sia insonorizzato. Il provvedimento è rivolto a bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Sollievo anche per i nostri animali. Dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2018, e fino alle ore 06.00 del successivo 01 gennaio 2019, sono vietati il porto, la vendita e l’utilizzo su area pubblica di petardi. Fatto salvo il possesso di autorizzazioni rilasciate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, tutti gli articoli pirici saranno vietati nel territorio di Olbia.

(Visited 198 times, 197 visits today)