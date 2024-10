Nuovi controlli dei carabinieri, nel centro di Olbia torna la quiete

Il centro storico di Olbia torna tranquillo.

Torna la tranquillità nel centro di Olbia. Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre, i carabinieri di Olbia hanno eseguito controlli a tappeto nel centro di Olbia, per prevenire la delinquenza e tutelare i residenti. Dall’attività non sono emerse situazioni illecite, una buona notizia per la città.

I controlli sono cominciati a partire dalle 19:30, dove in centro erano presenti numerosi militari e hanno interessato Corso Vittorio Veneto, Piazza Matteotti, Piazza Mercato ed i parcheggi del Molo Brin. Qui erano presenti numerosi extracomunitari, tutti trovati in possesso di regolare titolo a permanere nello stato italiano e nessuna situazione di delinquenza.

Qualche episodio si è verificato in via Galvani tra via Aldo Moro ed in via Galvani, dove i carabinieri sono intervenuti per calmare qualche giovane in stato di alterazione, dovuto all’assunzione di alcool. L’attività svolta ha portato all’identificazione di 60 persone e 15 veicoli, restituendo, nel complesso, una situazione positiva, priva di riscontri di soggetti alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

