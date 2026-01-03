Centro di Olbia sicuro alle Feste grazie ai carabinieri a cavallo

L’attività dei carabinieri di Olbia per la sicurezza.

Nel corso delle festività di Capodanno, il centro di Olbia è stato presidiato dai Carabinieri a cavallo. I militari dell’Arma hanno svolto servizi di vigilanza e controllo del territorio, contribuendo a garantire un avvio d’anno in condizioni di sicurezza e serenità.

La presenza dei carabinieri a cavallo, ha rappresentato un presidio attento e discreto, capace di coniugare efficacia operativa e prossimità alla cittadinanza. L’arrività è avvenuta soprattutto in aree caratterizzate da un elevato afflusso di persone. I militari, impegnati nei servizi di pattugliamento del centro, hanno suscitato interesse e partecipazione, in particolare tra i più piccoli. I bimbi si sono avvicinati per porre domande e scattare fotografie, vivendo un momento di incontro diretto con l’Istituzione. Un’occasione semplice ma significativa, che ha rafforzato il rapporto di fiducia tra cittadini e Carabinieri.

Accanto al valore simbolico e tradizionale, i servizi a Olbia hanno avuto una chiara funzione di prevenzione e sicurezza. Essi si sono integrati con i dispositivi di controllo del Reparto Territoriale e assicurando una presenza costante e rassicurante durante tutte le festività. L’Arma conferma così il proprio ruolo di presidio di fiducia e punto di riferimento per la comunità, capace di essere vicina ai cittadini anche nei momenti di festa, garantendo attenzione, equilibrio e sicurezza nel rispetto dei valori istituzionali.

