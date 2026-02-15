Carnevale a Olbia, la Croce Rossa accende la festa per i più piccoli

La festa di carnevale a Olbia organizzata dalla Croce Rossa.

Ci sarà una grande festa di carnevale per i più piccoli a Olbia. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione quello organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Olbia – per martedì grasso, il 17 febbraio, dalle ore 17 alle ore 20, presso il salone della Sacra Famiglia.

L’iniziativa, completamente gratuita, sarà un valido “piano B” per offrire ai più piccoli la possibilità di festeggiare il Carnevale, in un’annata dove non sono previsti in città carri o manifestazioni tradizionali. L’evento è promosso sotto la guida del presidente del Comitato locale, Mirko Contu, che insieme ai volontari rinnova l’impegno dell’associazione verso la comunità e, in particolare, verso i più piccoli.

Durante la serata, chi lo desidera, potrà lasciare un contributo libero e volontario, che sarà destinato all’acquisto di nuovi manichini BLS multi pack. I manichini vengono utilizzati nelle attività didattiche che la Croce Rossa organizza nelle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi le manovre salvavita e diffondere la cultura del primo soccorso.

La partecipazione alla festa resta totalmente gratuita e l’eventuale donazione è assolutamente facoltativa. Un pomeriggio di festa, solidarietà e comunità, per celebrare insieme il Carnevale e sostenere, con un piccolo gesto, le attività formative dedicate ai più giovani.

