Zona artigianale Arzachena, stop a lotti fermi. Delibera per riattivare i progetti

Arzachena punta sul rilancio economico con una nuova delibera per la zona artigianale.

La giunta ha approvato una delibera per censire e valorizzare i lotti assegnati fin dal 2006, con l’obiettivo di recuperare le aree rimaste inutilizzate per quasi vent’anni nella zona artigianale Naseddu. Con questo atto, il comune vuole accertare lo stato di attuazione dei progetti presentati dagli assegnatari dei terreni negli ultimi 20 anni e definire criteri unitari per l’eventuale gestione dei procedimenti di decadenza.

“È importante fare chiarezza sullo stato di fatto, sia per la tutela e la giusta valorizzazione del patrimonio pubblico, sia per dare opportunità agli arzachenesi che, ad oggi, vogliono investire e creare nuove imprese – spiega l’amministrazione comunale -. La ricognizione risulta quindi un passaggio fondamentale per “sbloccare” i lotti finora inutilizzati per cui, inizialmente, non era previsto un limite di decadenza del diritto. Questa procedura di riesame assicura un quadro amministrativo chiaro, coerente e trasparente con cui superare situazioni di incertezza e garantire uniformità di trattamento tra gli operatori economici. Un fattore cruciale per il rilancio del tessuto economico locale è proprio quello di favorire un concreto e proficuo impiego delle aree produttive. Di fronte a numerose richieste che il comune riceve per l’avvio di aziende o l’espansione di quelle esistenti, l’ente ha il dovere di ottimizzare la gestione dei beni pubblici”.

Gli assegnatari hanno 180 giorni di tempo a partire da oggi per riattivare la procedura con l’invio di una richiesta di riattivazione dell’iniziativa per consentire una rivalutazione delle singole posizioni. La misura non costituisce una sanatoria né una proroga automatica. Ogni determinazione sarà adottata mediante provvedimenti espressi e motivati da parte del Servizio patrimonio e pianificazione territoriale dell’ente nel rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, proporzionalità e parità di trattamento.

Risale a luglio 2025 l’ultima assegnazione di 7 lotti del Piano insediamenti produttivi ad imprenditori arzachenesi nella zona artigianale dopo un lungo iter avviato nel 2019 con la pubblicazione e la proroga di un bando pubblico.

