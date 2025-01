Carnevale di Olbia, vent’anni di tradizione con i carri allegorici

I festeggiamenti di Carnevale a Olbia.

Ad Olbia si prepara il ritorno del Carnevale, arricchito dai tradizionali carri allegorici, dopo la pausa forzata dell’anno scorso. A dare la notizia è l’Associazione Amici del Carnevale Olbiese, che ha fissato le attese sfilate per domenica 2 e martedì 4 marzo, in concomitanza con il ventesimo anniversario dalla sua fondazione. Il presidente Ciro Amendola ha evidenziato il valore culturale e sociale dell’evento per la comunità, rivelando che alcuni carri sono già in fase di realizzazione grazie a un moderno capannone messo a disposizione.

Con l’obiettivo di rendere questa edizione straordinaria, l’associazione ha esteso il programma degli eventi dal 27 febbraio al 4 marzo, data in cui si terrà la cerimonia di premiazione. È stato inoltre rivolto un invito aperto a cittadini, artisti e artigiani, incoraggiando la partecipazione attiva alla costruzione dei carri, sottolineando che ciò che conta davvero è lo spirito di collaborazione.

Tra i temi scelti per questa edizione spiccano “Pinocchio“, “Red Carpet” e un omaggio a “Dragon Ball“, in occasione dei 40 anni del Gruppo Zoosp, promettendo una festa all’insegna della creatività e dello spettacolo.

