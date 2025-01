Attentato esplosivo a San Teodoro, proseguono le indagini

Le indagini sull’attentato a San Teodoro.

Le indagini sull’attentato esplosivo avvenuto a San Teodoro tra mercoledì e giovedì notte vanno avanti senza sosta. L’episodio ha visto la distruzione di una Fiat Punto, colpita da un ordigno posizionato sotto il vano motore. L’esplosione, verificatasi intorno alle 23:20, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Siniscola.

La detonazione non si è limitata a distruggere la parte anteriore del veicolo, ma ha anche frantumato la finestra dell’abitazione del proprietario e causato danni a un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri di San Teodoro hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

L’obiettivo degli attentatori sarebbe un imprenditore edile 65enne. Questo episodio richiama alla memoria un altro inquietante caso: due anni fa, nella stessa zona, un ordigno aveva gravemente danneggiato la villetta di una coppia di turisti. Gli inquirenti stanno ora verificando possibili collegamenti tra i due episodi, cercando di ricostruire un quadro più ampio delle dinamiche criminali locali.

