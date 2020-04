La carta dei diritti degli anziani.

“Muoiono solo anziani”. Una frase che spesso si sente e denota, purtroppo, la scarsa importanza delle vecchie generazioni ai giorni d’oggi. Oggi, il Comune di Olbia, ha voluto ripristinare l’importanza dei nonni nella società, approvando la carta degli anziani.

“Mai come in questo momento era cosi necessario mettere appunto l’importanza degli anziani in questa società”, ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Simonetta Lai.

La pandemia sta cancellando una generazione intera, che costituisce la memoria dell’Isola. La carta dei diritti degli anziani approvata oggi in un Consiglio comunale straordinario a Olbia, indetto dopo il caos avvenuto ieri in seduta, sancisce la rimozione degli ostacoli alle fasce più deboli della società.

“Ad oggi in Sardegna la maggior parte delle morti sono avvenute nelle case di riposo. L’età media è di 76 anni – ha voluto sottolineare la consigliera di Forza Italia Tiziana Biscu -. Durante lavori di commissione abbiamo accolto questi suggerimenti e abbiamo collaborato con il tavolo delle associazioni”. L’obbiettivo della carta degli anziani è dare linee guida per l’attuazione di politiche a tutela degli anziani, che vanno dal diritto alla salute, agli spazi.

(Visited 156 times, 161 visits today)